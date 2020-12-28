Кузьменко поделился впечатлениями от хет-трика в ворота «Сочи»

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1), в котором форварда забросил три шайбы.

«Здорово, что выиграли. Немного не такую игру хотим, нужно улучшать и в обороне, и в атаке. Великолепно сыграл Самонов, держал нас в игре. Вышли вяло, после первого периода перестроились, тренеры внесли коррективы. Мне многие говорят, что надо больше бросать, хотя я чаще зациклен на передачах. Благодарю партнеров за пасы», — цитирует Кузьменко официальный сайт лиги.

СКА набрал 58 очков и занимает второе место на «Западе». У «Сочи» 28 очков и десятое место.