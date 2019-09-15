Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча с «Трактором» (2:1).

— Сегодня была очень важная игра для нас. Мы завершали домашнюю серию, и ее итог мог стать 2-4 с точки зрения побед и поражений или 3-3. Это огромная разница, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Ребята начали матч сильно. Правда, снова возникли проблемы с удалениями, но мы продолжали бороться.

Думаю, в третьем периоде мы заиграли так, как способна играть наша команда и как она должна играть всегда. Много движения, давления, бросков... Конечно, нам кое в чем повезло, как с отскоком шайбы от судьи в случае с голом Вона, но без удачи не обойтись. Но в целом мы заслужили эту победу своим трудом.

Я бы хотел поблагодарить КХЛ за то, что она дала нам возможность сыграть в Шэньчжэне, поблагодарить соперников — «Салават Юлаев», «Барыс» и «Трактор» — три отличные команды, которые приехали сюда и подарили публике отличное зрелище. Это было своего рода послание миру о том, что хоккей в Китае развивается. Еще один красивый город познакомился с КХЛ, спасибо Лиге и командам за это.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков