«Куньлунь» в овертайме обыграл «Трактор»

«Куньлунь» выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ) в матче мемориала Ивана Ромазана. Решающую шайбу забросил Войтек Вольски.

Мемориал И. Ромазана

«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы: Крэкнелл — (Фрэм), 2:08 — 0:1. Фу (Шустр), 21:22 — 0:2. Шепеле (бол., Микулович, Пеньковский), 24:48 — 1:2. Косов (Алексеев, Тридчиков), 30:18 — 2:2. Верек (Вонг), 32:33 — 2:3. Бабенко (Алексеев, Шолохов), 51:21 — 3:3. Вольски (Шустр), 60:49 — 3:4.

Вратари: Федотов — Грубец.

Броски: 21 (5+9+7+0) — 33 (10+11+11+1).

Судьи: Бондарь, Овчинников.

22 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург»