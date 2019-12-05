«Куньлунь» расторг соглашение с Вольски
5 декабря 2019, 11:46
«Куньлунь» расторг соглашение с Войтеком Вольски, информирует пресс-служба КХЛ. Клуб выставил 33-летнего хоккеиста на драфт отказов 2 декабря.
Вольски выступал за китайский клуб в 2017 году, в декабре перешел в магнитогорский «Металлург», а октябре 2018 года вернулся в «Куньлунь».
В текущем сезоне нападающий забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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