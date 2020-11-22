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«Куньлунь» подписал контракт с Лещенко

11:25
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Нападающий Вячеслав Лещенко подписал контракт с «Куньлунем». Срок соглашения рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок не провел ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ.

Он пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена из «Сочи». Ранее также выступал за «Атлант», «Спартак» и «Ак Барс».

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Лещенко провел 282 матча, набрав 97 (44+53) очков.

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