«Куньлунь» подписал контракт с Лещенко

Нападающий Вячеслав Лещенко подписал контракт с «Куньлунем». Срок соглашения рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок не провел ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ.

Он пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена из «Сочи». Ранее также выступал за «Атлант», «Спартак» и «Ак Барс».

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Лещенко провел 282 матча, набрав 97 (44+53) очков.