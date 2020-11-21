«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, переиграв «Куньлунь»

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз казанцы на выезде переиграли «Куньлунь» — 5:2.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Доус — 9 (Да Коста), 8:04 — 0:1. Азеведо — 5 (Хенкель), 20:52 — 0:2. Журавлев — 2 (Глухов, Кормье), 21:44 — 0:3. Петров — 6 (бол., Бурмистров, Зарипов), 41:50 — 0:4. Торопченко — 5 (П. Фу), 49:29 — 1:4. Локхарт — 6 (Вонг, С. Фу), 51:29 — 2:4. Зарипов — 4 (Воронков, Азеведо), 53:16 — 2:5.

Вратари: Шикин — Рейдеборн.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 29 (11+9+9) — 31 (9+12+10).

Судьи: Бондарь, Васильев.

21 ноября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».