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Куляш дисквалифицирован на шесть матчей в Румынии за угрозы арбитру

9 января 2021, 09:45
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Защитник румынской «Чиксереды» Денис Куляш дисквалифицирован на шесть матчей, информирует.

Во время игры с «Георгени» (2:4) российский хоккеист агрессивно себя вед по отношению к судье и ударил его клюшкой, за что был удален.

При этом Куляш не отправился на скамейку штрафников, а стал угрожать судье.

Куляш в этом сезоне сыграл за Чиксереду 11 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

В КХЛ он выступал за московское «Динамо», ЦСКА, «Авангард», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Северсталь».

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