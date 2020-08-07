КХЛ в официальном Twitter сообщила о том, когда пройдет Кубок открытия сезона.

В Кубке открытия встретятся ЦСКА и «Ак Барс», матч пройдет 2 сентября в Москве.

Минувший сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. ФХР признала победителем чемпионата страны ЦСКА, «Ак Барс» занял вторую строчку.