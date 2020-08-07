Кубок открытия сезона КХЛ: ЦСКА и «Ак Барс» — 2 сентября
13:15
КХЛ в официальном Twitter сообщила о том, когда пройдет Кубок открытия сезона.
В Кубке открытия встретятся ЦСКА и «Ак Барс», матч пройдет 2 сентября в Москве.
Минувший сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. ФХР признала победителем чемпионата страны ЦСКА, «Ак Барс» занял вторую строчку.
Новый сезон начинаем матчем за Кубок Открытия @khl! Соперник @hcakbars#МЫЦСКА #ЦСКАрмия #МЫЦСКА pic.twitter.com/Q5rTsgGqzp— ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 7, 2020
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