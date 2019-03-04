Кубок Гагарина-2019, первый раунд: расписание и результаты матчей

Все матчи первого раунда плей-офф КХЛ, четвертьфиналы конференций: расписание и результаты. Везде – московское время.

КХЛ. Кубок Гагарина-2019. Первый раунд

Западная конференция

ЦСКА (1) – Витязь (8)

Первый матч – 4:0. 26 февраля, 19.30, Москва.

Второй матч – 6:2. 28 февраля, 19.30, Москва.

Третий матч – 3:1. 2 марта, 17.00, Подольск.

Четвертый матч – 3:1. 4 марта, 19.30, Подольск.

Счет в серии: 4-0.

СКА (2) – Спартак (7)

Первый матч – 0:2. 26 февраля, 19.30, Санкт-Петербург.

Второй матч – 2:3. 28 февраля, 19.30, Санкт-Петербург.

Третий матч – 5:2. 2 марта, 17.00, Москва.

Четвертый матч – 3:2 ОТ. 4 марта, 19.30, Москва.

Пятый матч – 6 марта. 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.

Шестой матч – 8 марта, 17.00, Москва. Онлайн.

Седьмой матч – 10 марта, если потребуется.

Счет в серии: 2-2.

Локомотив (3) – ХК Сочи (6)

Первый матч – 4:3 ОТ. 25 февраля, 19.00, Ярославль.

Второй матч – 3:0. 27 февраля, 19.00, Ярославль.

Третий матч – 2:3 ОТ. 1 марта, 19.30, Сочи.

Четвертый матч – 1:3. 3 марта, 17.00, Сочи.

Пятый матч – 5 марта, 19.00, Ярославль. Онлайн.

Шестой матч – 7 марта, 19.30, Сочи. Онлайн.

Седьмой матч – 9 марта, если потребуется.

Счет в серии: 2-2.

Йокерит (4) – Динамо М (5)

Первый матч – 2:4. 25 февраля, 19.30, Хельсинки.

Второй матч – 2:3. 27 февраля, 19.30, Хельсинки.

Третий матч – 3:2 ОТ. 1 марта, 19.30, Москва.

Четвертый матч – 0:3. 3 марта, 17.00, Москва.

Пятый матч – 5 марта, 19.30, Хельсинки. Онлайн.

Шестой и седьмой матчи – 7 и 9 марта, если потребуется.

Счет в серии: 1-3.

Восточная конференция

Автомобилист (1) – Трактор (8)

Первый матч – 3:0. 26 февраля, 17.00, Екатеринбург.

Второй матч – 4:2. 28 февраля, 17.00, Екатеринбург.

Третий матч – 2:1 ОТ. 2 марта, 15.00, Челябинск.

Четвертый матч – 4:3. 4 марта, 17.00, Челябинск.

Счет в серии: 4-0.

Барыс (2) – Торпедо (7)

Первый матч – 4:1. 26 февраля, 16.30, Астана.

Второй матч – 5:4 ОТ. 28 февраля, 16.30, Астана.

Третий матч – 1:3. 2 марта, 17.00, Нижний Новгород.

Четвертый матч – 4:5 ОТ. 4 марта, 19.00, Нижний Новгород.

Пятый матч – 6 марта, 16.30, Астана. Онлайн.

Шестой матч – 8 марта, 17.00, Нижний Новгород. Онлайн.

Седьмой матч – 10 марта, если потребуется.

Счет в серии: 2-2.

Металлург (3) – Салават Юлаев (6)

Первый матч – 2:1 2ОТ. 25 февраля, 17.00, Магнитогорск.

Второй матч – 1:4. 27 февраля, 17.00, Магнитогорск.

Третий матч – 1:5. 1 марта, 17.00, Уфа.

Четвертый матч – 2:1 ОТ. 3 марта, 14.30, Уфа.

Пятый матч – 5 марта, 17.00, Магнитогорск. Онлайн.

Шестой матч – 7 марта, 17.00, Уфа. Онлайн.

Седьмой матч – 9 марта, если потребуется.

Счет в серии: 2-2.

Авангард (4) – Ак Барс (5)

Первый матч – 6:0. 25 февраля, 19.30, Балашиха.

Второй матч – 6:3. 27 февраля, 19.30, Балашиха.

Третий матч – 4:1. 1 марта, 19.00, Казань.

Четвертый матч – 3:2. 3 марта, 17.00, Казань.

Счет в серии: 4-0.

Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф