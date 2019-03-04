Кубок Гагарина-2019, первый раунд: расписание и результаты матчей

КХЛ. Кубок Гагарина-2019. Первый раунд
Западная конференция
ЦСКА (1) – Витязь (8)
Первый матч – 4:0. 26 февраля, 19.30, Москва.
Второй матч – 6:2. 28 февраля, 19.30, Москва.
Третий матч – 3:1. 2 марта, 17.00, Подольск.
Четвертый матч – 3:1. 4 марта, 19.30, Подольск.
Счет в серии: 4-0.
СКА (2) – Спартак (7)
Первый матч – 0:2. 26 февраля, 19.30, Санкт-Петербург.
Второй матч – 2:3. 28 февраля, 19.30, Санкт-Петербург.
Третий матч – 5:2. 2 марта, 17.00, Москва.
Четвертый матч – 3:2 ОТ. 4 марта, 19.30, Москва.
Пятый матч – 6 марта. 19.30, Санкт-Петербург. Онлайн.
Шестой матч – 8 марта, 17.00, Москва. Онлайн.
Седьмой матч – 10 марта, если потребуется.
Счет в серии: 2-2.
Локомотив (3) – ХК Сочи (6)
Первый матч – 4:3 ОТ. 25 февраля, 19.00, Ярославль.
Второй матч – 3:0. 27 февраля, 19.00, Ярославль.
Третий матч – 2:3 ОТ. 1 марта, 19.30, Сочи.
Четвертый матч – 1:3. 3 марта, 17.00, Сочи.
Пятый матч – 5 марта, 19.00, Ярославль. Онлайн.
Шестой матч – 7 марта, 19.30, Сочи. Онлайн.
Седьмой матч – 9 марта, если потребуется.
Счет в серии: 2-2.
Йокерит (4) – Динамо М (5)
Первый матч – 2:4. 25 февраля, 19.30, Хельсинки.
Второй матч – 2:3. 27 февраля, 19.30, Хельсинки.
Третий матч – 3:2 ОТ. 1 марта, 19.30, Москва.
Четвертый матч – 0:3. 3 марта, 17.00, Москва.
Пятый матч – 5 марта, 19.30, Хельсинки. Онлайн.
Шестой и седьмой матчи – 7 и 9 марта, если потребуется.
Счет в серии: 1-3.
Восточная конференция
Автомобилист (1) – Трактор (8)
Первый матч – 3:0. 26 февраля, 17.00, Екатеринбург.
Второй матч – 4:2. 28 февраля, 17.00, Екатеринбург.
Третий матч – 2:1 ОТ. 2 марта, 15.00, Челябинск.
Четвертый матч – 4:3. 4 марта, 17.00, Челябинск.
Счет в серии: 4-0.
Барыс (2) – Торпедо (7)
Первый матч – 4:1. 26 февраля, 16.30, Астана.
Второй матч – 5:4 ОТ. 28 февраля, 16.30, Астана.
Третий матч – 1:3. 2 марта, 17.00, Нижний Новгород.
Четвертый матч – 4:5 ОТ. 4 марта, 19.00, Нижний Новгород.
Пятый матч – 6 марта, 16.30, Астана. Онлайн.
Шестой матч – 8 марта, 17.00, Нижний Новгород. Онлайн.
Седьмой матч – 10 марта, если потребуется.
Счет в серии: 2-2.
Металлург (3) – Салават Юлаев (6)
Первый матч – 2:1 2ОТ. 25 февраля, 17.00, Магнитогорск.
Второй матч – 1:4. 27 февраля, 17.00, Магнитогорск.
Третий матч – 1:5. 1 марта, 17.00, Уфа.
Четвертый матч – 2:1 ОТ. 3 марта, 14.30, Уфа.
Пятый матч – 5 марта, 17.00, Магнитогорск. Онлайн.
Шестой матч – 7 марта, 17.00, Уфа. Онлайн.
Седьмой матч – 9 марта, если потребуется.
Счет в серии: 2-2.
Авангард (4) – Ак Барс (5)
Первый матч – 6:0. 25 февраля, 19.30, Балашиха.
Второй матч – 6:3. 27 февраля, 19.30, Балашиха.
Третий матч – 4:1. 1 марта, 19.00, Казань.
Четвертый матч – 3:2. 3 марта, 17.00, Казань.
Счет в серии: 4-0.
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