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Крикунов провел 1400-й матч в качестве главного тренера

9 сентября 2020, 23:31
Владимир Крикунов. Фото «Динамо» Москва
Владимир Крикунов. Фото «Динамо» Москва
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Матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3) стал юбилейным для главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова.

Специалист провел в хоккее 1400 матчей в качестве главного тренера.

Крикунов ранее руководил минским «Динамо», словенскими «Акрони Есенице» и «Целе», екатеринбургским «Динамо-Энергией», «Ак Барсом», «Нефтехимиком», «Барысом», «Автомобилистом», а также сборными Словении, Белоруссии, России и Казахстана.

С московским «Динамо» Крикунов выиграл чемпионат России в 2005 году и Кубок чемпионов в 2006-м.

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