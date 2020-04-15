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Крикунов останется главным тренером «Динамо»

14:22
Владимир Крикунов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Крикунов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Динамо» подписало новый контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым, о чем сообщило на своем официальном сайте.

— Сегодня мы подписали новое соглашение с Владимиром Васильевичем сроком на один год, — цитирует пресс-служба клуба генерального директора «Динамо» Евгения Кровопускова. — Игра и результат, показанные в завершившемся чемпионате полностью устроили руководство Клуба. Сейчас мы совместно с Владимиром Крикуновым находимся в активной стадии формирования команды.

До 30 апреля мы планируем объявить о продлении контрактов с рядом игроков, а уже с открытием трансферного окна болельщики вправе ждать новости о новичках команды.

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