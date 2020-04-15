Крикунов останется главным тренером «Динамо»
«Динамо» подписало новый контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым, о чем сообщило на своем официальном сайте.
— Сегодня мы подписали новое соглашение с Владимиром Васильевичем сроком на один год, — цитирует пресс-служба клуба генерального директора «Динамо» Евгения Кровопускова. — Игра и результат, показанные в завершившемся чемпионате полностью устроили руководство Клуба. Сейчас мы совместно с Владимиром Крикуновым находимся в активной стадии формирования команды.
До 30 апреля мы планируем объявить о продлении контрактов с рядом игроков, а уже с открытием трансферного окна болельщики вправе ждать новости о новичках команды.
?Официально!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 15, 2020
Владимир Крикунов продолжит тренировать «Динамо».
Подробнее о новом контракте: https://t.co/qj3h1w9TA5#МыДинамо pic.twitter.com/4LGuGt4omN