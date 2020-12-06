Крикунов объяснил, за счет чего «Динамо» разгромило «Салават Юлаев»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы играли строго. Стали меньше удаляться, в принципе, для нас было очень мало удалений. В обороне в целом сыграли неплохо. Поймали соперников в третьем периоде на контратаке. Все это отрабатывают, но мы с пятого раза забили «два в одного», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.

Также наставник москвичей рассказал, что в ближайшее время вместе с командой будет работать вратарь Эмиль Гарипов, перешедший из «Авангарда». На встречу против уфимцев клуб не успел оформить все нужные документы.

После этой победы «Динамо» находится на четвертом месте на «Западе» с 42 очками, «Салават Юлаев» — пятый на «Востоке» (43 очка).