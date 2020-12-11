Крикунов назвал причину поражения от «Магнитки»: «Практически ничего серьезного не создали в атаке»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал выездное поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Мы слабо сыграли в атаке, — сказал Крикунов. — Практически ничего серьезного не создали. Поэтому и забили всего один гол. Сегодня у нас дебютировал Гарипов. Сыграл неплохо, но немного подвела его оборона. Свое дело он делал хорошо. Маленькое утешение, что в третьем периоде забили гол и выиграли этот отрезок. И то, наверное, противник уже успокоился.

Даже не знал, что с «Магниткой» Гарипов дважды сыграл на «ноль» за «Авангард». Просто Эмилю нужно было играть. Он не смог поехать в Минск, у него не было разрешения на поездку. На каждого мы подаем документы заранее, но его еще не было в команде.

Оскар Линдберг подвел команду удалением? Да, такое бывает, что делать. Это хоккей.

Сложный маршрут на выезде? Наверное, все так путешествуют, кроме, может, ЦСКА и СКА. И то не знаю, не смотрел.

Селекция? Думаю, нам бы не помешал еще один защитник и один центральный нападающий.

(Михаил Скрыль)