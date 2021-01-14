Крикунов: «Динамо» не приняло Пулккинена, он постоянно был сам по себе»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал обмен форварда Теему Пулккинена в «Локомотив».

«Его команда не приняла, не вошел он в состав. Постоянно был сам по себе... Поэтому мы и пошли на эту замену. Пяярви, которого мы вместо Пулккинена получили, был в свое время под десятым номером на драфте выбран. И он хорошо играл в хоккей! Но сейчас его надо реанимировать, в чувство привести. Он, видимо, и за океаном, и в «Локомотиве» действовал по жесткой программе. У него приказ был: вошел в зону — беги на пятак и закрывай вратаря. Он и у нас пытается только это делать. А мы ему говорим: «Ты думай больше, импровизируй!». Он же раньше и обыгрывать умел, и пасы хорошие раздавал, смотрели его старые записи», — приводит слова Крикунова официальный сайт клуба.

30 ноября «Локомотив» обменял в московское «Динамо» шведского нападающего Магнуса Пяярви. В обратном направлении проследовал финский форвард Теему Пулккинен.