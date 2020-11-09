Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. Ранее стало известно, что специалист не полетел на выездную серию матчей вместе с командой.

«Чувствую себя хорошо, — сказал Вудкрофт. — Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что я надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями. Куда сложнее принять карантин как данность. И, конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы. Это опустошает.

Для наших игроков отсутствие главного тренера из-за болезни — очередное испытание, которое предстоит преодолеть. Временно исполняющим обязанности главного тренера в этот период будет Михаил Грабовский, чьей зоной ответственности станут подводка нападающих к матчам и выбор сочетаний игроков. Павел Перепехин продолжит отвечать за действия защитников. Роль Андрея Мезина — активно помогать коллегам на лавке. Такое решение позволит свести к минимуму последствия моего отсутствия. Я же надеюсь вернуться в команду как можно скорее. О сроках говорить рано. Все будет зависеть от результатов следующих тестов".