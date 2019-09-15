Крэйг Вудкрофт: «Хотели сделать так, чтобы, входя в раздевалку, мы собой гордились»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над магнитогорским «Металлургом» (3:2) рассказал о вратарской ситуации в команде.

— Наша команда продемонстрировала хорошую цельную игру, — цитирует тренера официальный сайт минчан. — Перед матчем мы хотели сделать так, чтобы после первого периода, входя в раздевалку, мы собой гордились. Во втором периоде мы хорошо противостояли «Металлургу», но упустили гол после давления в зоне. Если бы это было возможно, я бы хотел переиграть, чтобы этого не случилось.

Между вторым и третьим периодом сказал парням, что хочу, чтобы третий период стал лучшим в их исполнении. Рад, что команда откликнулась. На характере мы смогли вытащить игру, я горжусь своей командой.

— Вы уже задействовали двух вратарей — Энрота и Осипкова. Как скоро ожидаете возвращение Карнаухова и дадите ли шанс Толопило проявить себя?

— Михаил Карнаухов недавно получил хорошие новости от немецких врачей, он идет на поправку после операции, его колено постепенно приходит в норму. Как только он почувствует уверенность в колене, он сразу присоединится к команде. Никита Толопило — хороший молодой игрок, в котором видна перспектива, его игровые качества нравятся не только мне, но и тренеру вратарей Андрею Мезину. Он обязательно получит свой шанс, но пока не могу сказать, когда точно.

— Команда в очередной раз пропускает в меньшинстве. Что надо сделать, чтобы этого не происходило?

— Работа над этим идет, мы в процессе. На протяжении большей части матча мы неплохо смотрелись в меньшинстве. У нас были вопросы по тому, как мы подчищали в некоторых моментах. Если бы сработали в этом компоненте лучше, все было бы хорошо. Игроки понимают, что есть вопросы, они продолжают работать над меньшинством. Нам немного не хватает желания игроков отдать всего в меньшинстве и принять на себя бросок. Тем не менее, процесс идет, мы становимся лучше от матча к матчу. Согласитесь, Рим не был построен за один день?

— Согласны ли, что сегодня был лучший матч Энрота в сезоне? Если да, в чем секрет?

— Да, согласен, на данный момент это его лучший матч. Юнасу было необходимо время, чтобы поработать над своей формой, в начале сезона он показывал не совсем тот уровень, который мы от него ожидали. Сегодня Юнас знал, что нас ждет большая игра, он настроился. И хочу отметить наших игроков, которые всячески помогали вратарю, думаю, это положительно скажется на уверенности Энрота в себе.

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