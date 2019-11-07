Крэйг Мактавиш: «Я был шокирован физической формой некоторых игроков «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал, что удивило его во время работы в России.

— Я был шокирован физической формой некоторых игроков, когда мы только начали работать летом, — приводит слова тренера TSN. — Но сейчас я чуть лучше понимаю истоки проблемы. Некоторые хоккеисты, особенно опытные, не привыкли много заниматься индивидуально. Они привыкли заезжать на «базу» и работать только на ней.

Помню, как встретил одного игрока, который имел явный лишний вес. Пока он подходил ко мне, то в голове у меня пронеслась мысль: «Очень надеюсь, что это — наш вратарь». После того, как нас представили друг другу, я просил, на какой позиции он играет.

«Центрфорвард», — ответил он.

В будущем он стал одним из моих любимых игроков в команде. Он обладал завидным талантом, но ему явно не хватало физической формы.

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