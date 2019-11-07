Крэйг Мактавиш: «В КХЛ хоккей основывается на искусстве паса»

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал об особенностях хоккея в КХЛ.

— Мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к КХЛ, — цитирует тренера TSN. — В ней очень энергозатратный хоккей, который основывается на искусстве паса. А для меня пас всегда был самым красивым элементом игры. Гленн Андерсон всегда говорил: «Не умеешь играть в пас — не умеешь играть в хоккей».

В 95 процентах случаев, если шайба у защитника, но нападающий открывается под длинную передачу. Это стандартная тактика. Все защитники только и видят отдаляющуюся фигуру своего партнера по команде. Я считаю, что это неправильный подход, но теперь хотя бы вижу этому объяснение.

В КХЛ лучше потерять шайбу в центральной зоне после неудачной передачи, чем потерять шайбу в своей после прессинга. Так что хоккей получается интересным, шайба движется быстро. Хоккеисты умеют владеть шайбой, но вот их навыки плеймейкеров не дотягивают до стандартов НХЛ.

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