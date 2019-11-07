Крэйг Мактавиш: «Обычно меня ругали по двум причинам: недостаточно жесткости на тренировке и недостаточно критики российских игроков»

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал, за что подвергался критике со стороны президента ярославского клуба Юрия Яковлева.

— Обычно мы встречались после поражений, — приводит слова Мактавиша TSN. — И неважно шла речь о предсезонном матче или игре регулярного чемпионата. Как рассказал мне Майк Кинэн, каждая встреча — это словно решающий матч серии плей-офф.

Встречи проходили либо в кабинете Яковлева, если мы были на «базе», либо в его номере отеля, где мы останавливались на выезде.

Первая встреча произошла после двустороннего матча, который Яковлев смотрел по интернету, так как его не было в городе. Обычно меня и команду ругали по двум причинам: недостаточно жесткости на тренировке и недостаточно критики в адрес российских игроков.

Он считал, что от них только так можно добиться результата. Он говорил, что так с ними работали с детства и они привыкли к такому обращению.

Я же не соглашался с такой точкой зрения. Считал, что нужно строить нормальные, доверительные отношения с игроками. Тогда они будут полностью выкладываться на тренировках и в матчах. В этом наши взгляды расходились.

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