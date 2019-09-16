Крэйг Мактавиш: «Нельзя вешать всю ответственность за результат на вратаря»

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш считает, что в поражении от ЦСКА (2:5) виноват не только вратарь Илья Коновалов, а опыт игры с лидером поможет его команде в будущем.

— Начало первого периода оказалось не таким, как мы ожидали. Нам не удалось справиться с давлением, которое оказал ЦСКА. Но в раздевалке удалось кое-что поменять и после перерыва наша игра стала лучше. У нас были моменты, чтобы забить при счете 2:3. Подкосил четвертый пропущенный гол.

— Был ли виноват Коновалов в пропущенных шайбах?

— Хоккей — командная игра. Нельзя все вешать на плечи вратаря, помня, что происходило в первом периоде, когда мы играли 70 процентов времени в своей зоне. Он должен был показать невероятный хоккей, чтобы не пропустить.

— Получит ли он еще один шанс в следующем матче?

— Сегодня мы не решаем, что будет завтра. Коновалов провел хороший прошлый год, у него отличнее будущее. У каждого игрока бывают взлеты и падения.

— Лазушин выиграл два прошлых матча. Почему его не поставили на игру с ЦСКА?

— Коновалов — отличный молодой вратарь, в КХЛ надо иметь двух хороших голкиперов, чтобы удачно выступать в такой лиге.

— Трудно ли перестроиться после НХЛ, где засчитывают все спорные голы?

— Пока мы три раза брали запрос и каждый раз решения принимались не в нашу пользу. Неважно, НХЛ или КХЛ. Надо принять это и идти дальше.

— Как оцените уровень Капризова в сравнению с русскими игроками, которых в видели в НХЛ раньше?

— Он невероятно мастеровит, хорош в большинстве, обладает отличной техникой. Капризова предпочтительнее, чем многие русские игроки, выступавшие в НХЛ.

— Сильнее Самсонова, который у вас играл в «Эдмонтоне»?

— Пока не буду давать оценку.

— ЦСКА произвел на вас впечатление?

— Оказывается наш проигрыш — это для вас большое развлечение, чем задавать вопросы моему коллеге? Ха-ха. У ЦСКА много опыта, команда знает, как побеждать, она хорошо управляема и уделает внимание деталям. Мы должны мерить себя по лучшим соперник.

— Да Коста имеет большой опыт игры центральным нападающим. Нет желания перевести его с края на центр на постоянной основе?

— Хорошее наблюдение. Когда мы его перевели в центр, то он выглядел получше. Может, это связано с тем, что он уже провел две с половиной игры. Может, исключительно со сменой позиции. Будем смотреть, как будем его использовать дальше. (Михаил Зислис)

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