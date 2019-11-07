Крэйг Мактавиш: «Когда ты говоришь с Яковлевым, то есть только плохие и очень плохие новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал об особенностях в общении и работе с президентом ярославского клуба Юрием Яковлевым.

— Мне он нравился и я уважал то, чего он добился в Ярославле, — приводит слова Мактавиша TSN. — Нельзя построить такой сильный клуб без квалифицированного управленца. Но существовала проблема в том, что он умел решать только неприятные ситуации.

Когда доходило до общения с Яковлевым, то никогда не получалось услышать позитива. Как сказал мне один сотрудник клуба: «Когда ты говоришь с Яковлевым, то есть только плохие и очень плохие новости».

Впервые мы познакомились пару лет назад, когда я приехал в качестве скаута посмотреть матчи КХЛ. И еще тогда мне рассказали об этой особенности его характера. Предупреждал меня и Дэйв Кинг, который дважды работал в Ярославле. И каждое интервью с прессой сводилось к следующему вопросу: «А вы знаете, как обходятся с тренерами в «Локомотиве»?»

Я знал, что меня ждет. И не жалею, что принял такое решение.

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