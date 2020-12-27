КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кравец — о победе над ЦСКА: «Нужно побеждать и тех, кто с нами рядом в таблице»

27 декабря 2020, 22:10
Теги:

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

«Очень важная победа для нас, над серьезной командой, все сработали очень здорово — и хоккеисты, и тренеры, и те, кто следит за игрой, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Важное решение было по поводу запрос на офсайд. Все четыре звена сыграли здорово, вратарь выручил в определенных моментах. Все команды в КХЛ прилично выступают, со всеми надо выкладываться как ты выкладываешься с ЦСКА. Здорово, что победили ЦСКА, но нужно побеждать и тех, кто с нами рядом в таблице».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/27/479261.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир