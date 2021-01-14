Козлов: «Ковальчук понимает систему игры Хартли. Не думаю, что будут разногласия»

Обладатель Кубка Стэнли и тренер «Куньлуня» Вячеслав Козлов поделился мнением об игре форварда «Авангарда» Ильи Ковальчука под руководством Боба Хартли.

Ранее Козлов работал в тренерском штабе Хартли. Канадский специалист тренировал «Атланту», когда в ней играл Ковальчук.

«Боб хорошо знает Илью, у них нормальные отношения. Ковальчук понимает систему игры Хартли. Он повзрослел со времен их работы в «Атланте». Когда Илье был 21 год, Боб учил его играть в хоккей. А сейчас Ковальчук заматерел, много чего добился. Не думаю, что будут разногласия», — приводит слова Козлова «Известия».

«Авангард» заключил с Ковальчуком контракт по схеме «1+1». По информации «СЭ», зарплата 37-летнего нападающего составит 20 миллионов рублей.

Прошлый сезон 37-летний нападающий провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.