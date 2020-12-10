Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3).

— Нелегкая игра была для нас, особенно первый период, вышли растерянные, но сумели собраться со второго периода. Выполнили задание и сыграли хорошо, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Мы не думаем, где находимся в таблице. Нужно просто улучшать свою игру и посмотрим в конце, где мы будем. Приятно подняться с последнего места, но еще много работы предстоит.

Игрой Глеба Шашкова доволен, он грамотно играет, нет никаких вопросов, его можно с любыми игроками ставить, он хорошо вольется в любое сочетание и даже за собой подтянет крайних.