09:41 | Хоккей — КХЛ

Корбан Найт стал игроком "Барыса"

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Нападающий Корбан Найт подписал одностороний контракт с "Барысом", сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

28-летний канадский форвард последние три года провел в системе клуба НХЛ "Филадельфии", выступая как за первую команду, так и за фарм "Лихай Вэлли".

Всего в НХЛ на счету новичка "Барыса" 52 игры в регулярных чемпионатах и 12 (4+8) очков. В АХЛ Корбан Найт набрал 179 (67+112) очков в 299 матчах.

 

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