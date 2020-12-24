Комиссия по переходам одобрила переход Мирошниченко в «Авангард»
Комиссия по переходам хоккеистов филиала ФХР в городе Воскресенске в связи со сменой места жительства отцом Ивана Мирошниченко и молодого игрока разрешила переход из школы «Витязь» в академию «Авангард» на условиях выплаты отложенной компенсации. Решение вынесено в соответствии со статьей «О статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных школ».
«При этом за школой «Витязь» сохраняется право на получение компенсации при заключении Иваном Мирошниченко профессионального контракта, которую должен будет впоследствии выплатить клуб», — говорится в пресс-релизе ФХР.
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