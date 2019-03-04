Команда из Екатеринбурга впервые в истории прошла первый раунд Кубка Гагарина

"Автомобилист" в четырех матчах обыграл "Трактор" и впервые в истории преодолел первый раунд Кубка Гагарина. Клубы из Екатеринбурга ранее девять раз выходили в плей-офф отечественных чемпионатов и всегда останавливались в первом раунде.

Лучшим результатом в истории свердловского хоккея остается пятое место "Автомобилиста" в сезоне-1968/69. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы из Екатеринбурга в плей-офф

Сезон Турнир Клуб Соперник Счет 1959/60 Чемпионат СССР Спартак Кр.Советов 0-2 1992/93 МХЛ Автомобилист Кр.Советов 1-2 1994/95 МХЛ Автомобилист Торпедо Я 0-2 1999/00 Суперлига Динамо-Энергия Динамо М 0-3 2009/10 КХЛ Автомобилист Салават Юлаев 1-3 2013/14 КХЛ Автомобилист Барыс 0-4 2014/15 КХЛ Автомобилист Ак Барс 1-4 2015/16 КХЛ Автомобилист Металлург Мг 2-4 2017/18 КХЛ Автомобилист Металлург Мг 2-4 2018/19 КХЛ Автомобилист Трактор 4-0

Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф