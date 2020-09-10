Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (0:6).

— Хороший соперник, приобрели опыт, хоть и пропустили достаточно голов, — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ. — Для нашей ситуации новый опыт — это новые возможности для молодых ребят. Местами были моменты неплохие, но мастерство и класс соперника были выше, как и реализация моментов.

— Почему не стали менять Евгения Иванникова по ходу матча?

— Команда должна была поддержать вратаря. После второго периода договорились, что должны играть дисциплинированно, выполнять задание. В пропущенных голах наверно не так много его вины. Ну и хотел бы добавить, что Женя много сделал спасений для нашей команды, провел достойный матч.