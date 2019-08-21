Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:2) на Кубке Латвийских железных дорог.

— Тяжело начинали, тяжело у нас пошел первый период: стыки проигрывали, в быстроте — самое главное — уступили, — цитирует официальный сайт КХЛ Квартальнова. — Потом в следующей половине игры все выровнялось, мы стали больше держать шайбу, появились кое-какие моменты, мы уже контролировали игру. Не могу сказать, что мы проспали начало — думаю, соперник нас заставил, стал нас будить, скажем так.

Тройка легионеров была незаметной? Я думаю, ко многим есть вопросы. Опять же, мы говорим, что даем день отдыха, но это не для того, чтобы в следующем матче она сыграла. Это немного на будущее — дать отдохнуть, перезарядиться. Иногда это идет и в противоположную сторону — сегодня ты отдохнул, выбился из ритма. Так же те, кто сегодня забил — звено Ткачева: я не могу сказать, что они прошлый матч сыграли хорошо. Они тоже пропускали игру с Нижнекамском, большой перерыв был. Здесь, опять же, в ту сторону, как пойдет.