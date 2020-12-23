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Клим Костин получил дисквалификацию на два матча КХЛ

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Авангардом» (1:5), который состоялся 21 декабря, информирует сайт лиги.

Форвард «ястребов» Клим Костин получил дисквалификацию на два матча.

В этой встрече он получил матч-штраф за неспортивное поведение.

Всего в нынешнем сезоне 21-летний форвард провел 21 матч и отметился 4 результативными передачами.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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