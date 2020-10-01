Клим Костин: «На тренировках Хартли уделяет мне очень много времени»

Форвард «Авангарда» Клим Костин рассказал о работе с главным тренером команды Бобом Хартли.

«Повторюсь, что приняли меня замечательно, — цитирует Костина Sport24. — Боб сразу мне сказал, что его задача помочь мне выйти на другой уровень, научить меня некоторым важным аспектам игры. Он мне помогает, много всего рассказывает, а я внимательно слушаю и впитываю все как губка. Боб очень много времени уделяет мне и Чинахову. Мы разбираем микромоменты, на которые сам внимание не обращаешь, а они очень важны. Примеры? Много всего. Как шайбу закрывать, как выводить ее с пол-борта. Точнее не как именно это делать, а как проще это сделать».

21-летний нападающий в текущем сезоне провел три матча за «Авангард» и набрал 2 (0+2) очка.