КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Клим Костин: «На тренировках Хартли уделяет мне очень много времени»

17:46
Клим Костин. Фото AFP
Клим Костин. Фото AFP
Теги:

Форвард «Авангарда» Клим Костин рассказал о работе с главным тренером команды Бобом Хартли.

«Повторюсь, что приняли меня замечательно, — цитирует Костина Sport24. — Боб сразу мне сказал, что его задача помочь мне выйти на другой уровень, научить меня некоторым важным аспектам игры. Он мне помогает, много всего рассказывает, а я внимательно слушаю и впитываю все как губка. Боб очень много времени уделяет мне и Чинахову. Мы разбираем микромоменты, на которые сам внимание не обращаешь, а они очень важны. Примеры? Много всего. Как шайбу закрывать, как выводить ее с пол-борта. Точнее не как именно это делать, а как проще это сделать».

21-летний нападающий в текущем сезоне провел три матча за «Авангард» и набрал 2 (0+2) очка.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/hockey/2020-10-01-intervyu-novichka-avangarda-klima-kostina-debyut-v-kkhl-khartli-trenirovki-s-kovalchukom-pley-off-nkhl

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир