Кирилл Воронин стал игроком минского «Динамо»
31 августа 2020, 23:00
Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта на один сезон с нападающим Кириллом Ворониным, сообщает сайт клуба.
26-летний форврад начинал играть в Ярославле за местные «Локо» и «Локомотив», затем в его карьере были «Рязань», «Сокол» (Красноярск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Медвешчак» (Загреб), «Южный Урал» (Орск), «Ак Барс».
Предыдущие три сезона он провел в «Адмирале» из Владивостока. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Воронин сыграл 234 матча, набрал 70 (27+43) очков. В плей-офф провел 4 игры.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/dostignuta-dogovoryennost-o-podpisanii-kontrakta-s-kirillom-voroninym/