Кирилл Марченко: «Не сказал бы, что СКА летает на льду. Лично я пешком хожу»

Форвард СКА Кирилл Марченко подвел итоги матча турнира Parimatch Sochi Hockey Open против «Локомотива» (6:2).

— Видимо, начали не в полную силу, были не полностью сконцентрированы, поэтому после первого периода был такой результат, — приводит слова Марченко официальный сайт клуба. — Потом нас собрали в раздевалке, да мужики и сами собрались, и вышло все удачно.

— Чем можно объяснить такое большое количество заброшенных шайб?

— Видимо, с реализацией у нас стало все в порядке. Хладнокровно подходим к моментам. Плюс тактика: играем более агрессивно, из-за этого больше шансов в атаке.

— Сборы были сложные, сейчас тоже вам спуску не дают. Но команда летает по льду.

— Не сказал бы, что мы летаем. Лично я пешком хожу. Не могу пока бежать. Не знаю, как смотрится со стороны, но физически еще не хватает. Утомление после сборов сказывается, но так у всех команд. Играем на одном уровне физической формы.

— Мысли о третьем матче с «Локомотивом» уже появляются?

— Пока нет. Сперва нужно отдохнуть, восстановиться, хорошо провести вечер. Завтра будем готовиться.