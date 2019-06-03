Кирилл Лямин стал игроком московского "Динамо"

Защитник Кирилл Лямин подписал однолетний контракт с московским "Динамо", сообщает официальный сайт команды.
33-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за "Автомобилист", где провел 46 матчей в КХЛ и набрал 7 (2+5) очков.
Кирилл Лямин пополнил состав бело-голубых. Соглашение с защитником рассчитано на один год: https://t.co/vFlbuSULMd#МыДинамо pic.twitter.com/ipAuB9jjs6— «Динамо» Москва (@dynamo_ru) 3 июня 2019 г.
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/81317-kirill_lyamin_popolnil_sostav_belo_golubyih
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