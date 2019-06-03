09:19 | Хоккей — КХЛ

Кирилл Лямин стал игроком московского "Динамо"

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Защитник Кирилл Лямин подписал однолетний контракт с московским "Динамо", сообщает официальный сайт команды.

33-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за "Автомобилист", где провел 46 матчей в КХЛ и набрал 7 (2+5) очков.

 

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Дополнительная информация

https://dynamo.ru/news/81317-kirill_lyamin_popolnil_sostav_belo_golubyih

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