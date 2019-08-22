Кирилл Капризов: «Со «Спартаком» Знарка приятно играть»
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о победе в дерби над «Спартаком» (5:2) в рамках предсезонного турнира Кубка мэра Москвы. На счету форварда одна заброшенная шайба.
— «Спартак» до сегодняшнего дня не проигрывал.
— Особенно на это внимания не обращали. Сейчас идет предсезонка, нам надо наиграть определенные сочетания. Практика поможет влиться в сезон.
— Вы позже остальной команды приступили к подготовке. Сейчас уже набрали форму?
— Серьезно тренируемся, еще есть в чем прибавлять.
— Как вам «Спартак» при Олеге Знарке?
— Все знают, что он сильный тренер. У «Спартака» хорошая команда. Сезон покажет, чего она добьется. Но с ней было приятно играть.
— Что скажете о своих новых партнерах по звену Светлакову и Окулову?
— Хорошо. У нас есть еще время, чтобы сыграться.
— Новые правила пойдут вам на пользу?
— Да, нападающим должно быть посвободнее. Большинства тоже больше будет. Значит, и больше голов.
— Что скажете про сокращение размеров площадок?
— Маленько непривычно, поскольку играешь на разных. Лично мне больше нравится на маленьких, поскольку там моментов больше возникает.
— На футбольное дерби ходили?
— Не получилось. Был выходной, отдохнул. (Михаил Зислис)