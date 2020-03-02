КХЛ утвердила изменения потолка и пола зарплат хоккеистов

КХЛ утвердила изменения в регламенте касательно пола и потолка зарплат в лиге.

С сезона-2020/21 устанавливается жесткий потолок зарплат — 900 миллионов рублей. Также устанавливается «пол» зарплат: не менее 270 миллионов рублей должны быть потрачены за весь сезон на фиксированную часть зарплаты хоккеистов.

Минимальный размер средств на оплату труда хоккеистов для допуска клуба к сезону — не менее 315 миллионов рублей.

Кроме того, изменен и уточнен состав потолка заработных плат, введены меры контроля и санкции за превышение жесткого потолка.

Наконец, утвержден недопуск клуба к чемпионату, если участники или учредители были участниками или учредителями других клубов, имеющих непогашенные задолженности по заработной плате за предыдущие сезоны.