КХЛ подтвердила, что Голдобин покинул ЦСКА
14 декабря 2020, 14:33
ЦСКА расторг контракт с нападающим Николаем Голдобиным, сообщает сайт КХЛ.
25-летний форвард перешел в ЦСКА в преддверии текущего чемпионата КХЛ. Он набрал 11 (4+7) очков в 21 матче за московскую команду в рамках сезона.
До перехода в ЦСКА нападающий выступал в системе «Ванкувера».
По информации «СЭ», Голдобин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Соглашение с «Магниткой» будет рассчитано до конца нынешнего сезона.
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