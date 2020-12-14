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КХЛ подтвердила, что Голдобин покинул ЦСКА

14 декабря 2020, 14:33
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ЦСКА расторг контракт с нападающим Николаем Голдобиным, сообщает сайт КХЛ.

25-летний форвард перешел в ЦСКА в преддверии текущего чемпионата КХЛ. Он набрал 11 (4+7) очков в 21 матче за московскую команду в рамках сезона.

До перехода в ЦСКА нападающий выступал в системе «Ванкувера».

По информации «СЭ», Голдобин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Соглашение с «Магниткой» будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/14/478704.html

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