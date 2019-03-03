КХЛ отменила наказание Бондарева и оштрафовала Мозера

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решения по матчам плей-офф, которые состоялись 1 марта.

– Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча "Динамо" Москва – "Йокерит". Время – 28:28. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Динамо" Евгения Мозера наказание по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу, – говорится в сообщении лиги. – "Ак Барс" – "Авангард". Время – 51:26. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника "Авангарда" Алексея Бондарева по п. 4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.