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КХЛ назвала первые домашние матчи сезона для всех клубов лиги

12:15
Даты первых домашних матчей клубов КХЛ в сезоне-2020/21.
Даты первых домашних матчей клубов КХЛ в сезоне-2020/21.

КХЛ в официальном Twitter опубликовала первые домашние матчи для участников турнира в регулярном чемпионате.

2 сентября в Кубке открытия сыграют ЦСКА и «Ак Барс».

Полностью календарь сезона-2020/21 должен быть опубликован в 18:30 мск.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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