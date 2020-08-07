КХЛ назвала первые домашние матчи сезона для всех клубов лиги
12:15
КХЛ в официальном Twitter опубликовала первые домашние матчи для участников турнира в регулярном чемпионате.
2 сентября в Кубке открытия сыграют ЦСКА и «Ак Барс».
Полностью календарь сезона-2020/21 должен быть опубликован в 18:30 мск.
Хоккей вернется в города КХЛ в сентябре.— КХЛ (@khl) August 7, 2020
Полностью календарь сезона 2020/2021 — сегодня в 18:30 мск. pic.twitter.com/UJNFtlrGWJ
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