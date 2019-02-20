КХЛ: известны три пары первого раунда плей-офф

Перед последним игровым днем известны три пары плей-оф КХЛ. В Западной конференции "Йокерит" встретится с московским "Динамо". Также здесь известны три первые команды - ЦСКА, СКА и "Локомотив".

Еще одним участником плей-офф станет "Спартак", но его позиция станет известна после завершения турнира. На последние три места претендуют "Сочи", "Витязь" и рижское "Динамо".

В Восточной конференции "Автомобилист" сыграет с "Трактором", а "Барыс" встретится с "Торпедо".

"Салават "Юлаев" уже точно станет шестым, а третье, четвертое и пятое места разыграют "Металлург", "Ак Барс" и "Авангард".

Кубок Гагарина

Первый раунд

Западаная конференция

ЦСКА - (8)

СКА - (7)

"Локомотив" - (6)

"Йокерит" - "Динамо" М

Восточная конференция

"Автомобилист" - "Трактор"

"Барыс" - "Торпедо"

(3) - "Салават Юлаев"

(4) - (5)