КХЛ дисквалифицировала Светлакова на один матч

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков дисквалифицирован на один матч за драку во встрече регулярного чемпионата против «Торпедо» (2:1), сообщает официальный сайт лиги.

«В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, форвард ЦСКА Андрей Светлаков пропустит ближайший матч команды за вторую драку в сезоне», — идет речь в заявлении.

Свой следующий матч ЦСКА проведет в четверг, 10 декабря против «Авангарда». Начало встречи — в 17.00 (мск).