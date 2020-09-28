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КХЛ дисквалифицировала Азеведо

28 сентября 2020, 17:57
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Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо дисквалифицирован на один матч за неправильную атаку соперника в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» — 2:3 (ОТ). Также на 32-летнего канадца наложен денежный штраф.

На 54-й минуте встречи Азеведо неправильно атаковал соперника, чем нанес ему повреждение.

Следующий матч казанский клуб проведет на выезде против «Торпедо» во вторник, 29 сентября. Начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/28/473606.html

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