КХЛ дисквалифицировала Азеведо

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо дисквалифицирован на один матч за неправильную атаку соперника в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» — 2:3 (ОТ). Также на 32-летнего канадца наложен денежный штраф.

На 54-й минуте встречи Азеведо неправильно атаковал соперника, чем нанес ему повреждение.

Следующий матч казанский клуб проведет на выезде против «Торпедо» во вторник, 29 сентября. Начало — в 19.00 (мск).