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Кемпе: «Рад хет-трику, но важнее, что ЦСКА победил»

8 января 2021, 23:05
Марио Кемпе. Фото ХК ЦСКА
Марио Кемпе. Фото ХК ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Марио Кемпе поделился впечатлениями от победы над «Нефтехимиком» (6:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард оформил свой первый хет-трик в лиге.

— Мы вышли с отличным настроем сегодня, потому что чувствовали, что в последних матчах не смогли полностью реализовать наш потенциал, — цитирует официальный сайт ЦСКА Кемпе. — Мы были сосредоточены, готовы с первых минут — думаю, поэтому нам удалось забросить шесть шайб сегодня.

Сегодня, действительно, чувствовалась химия в нашем звене: мои партнеры отдавали великолепные передачи. Это и помогло мне сделать хет-трик. Я рад этому, но намного важнее, что мы победили. Но у нас впереди несколько сложных матчей. Так что, нам нужно будет сфокусироваться на них и уже настраиваться на игру против СКА.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/mario_kempe_rad_khet_triku_no_namnogo_vazhnee_segodnya_pobeda_komandy/

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