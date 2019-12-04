Кемпе дебютирует в составе ЦСКА в матче с «Динамо»
4 декабря 2019, 19:24
ЦСКА и «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В составе красно-синих дебютирует форвард Марио Кемпе.
Представляем состав ЦСКА на матч с московским «Динамо» pic.twitter.com/5jzkBWAdDS— ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 4, 2019
Наш состав на московское дерби ??#МыДинамо pic.twitter.com/bGHr9l2SMV— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 4, 2019
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