Катичев продлил контракт с «Витязем»
14 апреля 2020, 14:12
Защитник «Витязя» Евгений Катичев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает Twitter команды.
Катичев продлил контракт с «Витязем»— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) April 14, 2020
На один год
Защитник подмосковного «Витязя» Евгений Катичев подписал новый контракт с клубом на один год. Пятый сезон он будет выступать в «Витязе»https://t.co/ELhr5QKowc pic.twitter.com/8gT6DlfC0j
33-летний Катичев проведет в подмосковной команде уже пятый сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате защитник провел 42 матча и не набрал очков. В плей-офф на его счету 3 игры.