Защитник «Витязя» Евгений Катичев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает Twitter команды.

Катичев продлил контракт с «Витязем»

На один год

Защитник подмосковного «Витязя» Евгений Катичев подписал новый контракт с клубом на один год. Пятый сезон он будет выступать в «Витязе»https://t.co/ELhr5QKowc pic.twitter.com/8gT6DlfC0j — HC Vityaz (@hcvityaz_khl) April 14, 2020

33-летний Катичев проведет в подмосковной команде уже пятый сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате защитник провел 42 матча и не набрал очков. В плей-офф на его счету 3 игры.