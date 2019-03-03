Каспарс Даугавиньш: "Со мной все хорошо, надеюсь, что через день-два меня выпишут"

Нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш, который получил травму в третьей игре серии плей-офф против СКА (2:5) после столкновения с голкипером Игорем Шестеркиным, поблагодарил болельщиков за поддержку, сообщает официальный сайт красно-белых.

Счет в серии "Спартака" и СКА – 2-1. Четвертый матч пройдет 4 марта, начало в 19.30.

– Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков за отличную атмосферу на третьей игре серии. Это было что-то невероятное. Вчера вечером видел множество сообщений в социальных сетях после моего столкновения. Спасибо за теплые слова и добрые пожелания. Со мной все хорошо, надеюсь, что через день-два меня выпишут, и я продолжу восстановление под наблюдением врачей "Спартака". Сегодня у меня утром родилась дочка, хочу поскорее увидеть ее и супругу. Еще раз всем, кто за меня переживает, большое спасибо, – приводит слова Даугавиньша пресс-служба "Спартака".

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