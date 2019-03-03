Каспарс Даугавиньш: "После матча со СКА должен был лететь в Ригу. Попал в больницу и не увидел рождение дочки"

Нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш, который попал в больницу после третьего матча серии первого раунда против СКА (2:5) после фола Игоря Шестеркина, рассказал о своем состоянии и рождении дочери.

– Вечером после игры я должен был лететь в Ригу. У меня вот-вот должен был родиться ребенок и меня отпускали домой, - отметил Даугавиньш. - Вернулся бы во вторник утром. Но получилось вот так. Так что рождение дочки так я не увидел.

– Трудно представить, что пережила ваша жена. Или ей не сообщали?

– Она увидела момент в интернете, сильно переживала, но я сразу ей позвонил, сказал, чтобы не волновалась.

– Вы уже завтра выходите из больницы. То есть все страшные прогнозы не подтвердились?

– Да, выхожу завтра, но по поводу диагноза ничего сказать не могу. Трудно и сказать, сумею ли я выйти на лед против СКА. Для начала мне надо встретиться с доктором команды.

– Защитник "Спартака" Максим Гончаров после матча сказал, что как приедет домой, то первым делом наберет вас.

– Так и было. Все ребята позвонили, узнали, как я, переживали. Но у меня все нормально. Спасибо тем, кто переживал за меня. (Алексей Шевченко)