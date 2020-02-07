Каспарс Даугавиньш: «Хочется быть в четверке, чтобы начинать плей-офф дома»

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш рассказал, следят ли хоккеисты команды за турнирной таблицей.

— Мы знаем, что там происходит, но каждый день не открываем, — цитирует Даугавиньша официальный сайт КХЛ. — Надо знать, где ты находишься, но концентрироваться, в первую очередь, на себе. На каждую игру выходим для того, чтобы выше подняться. Хочется быть в четверке, чтобы начинать плей-офф дома.

— В команде обсуждается ситуация с тем, где будет играть «Спартак» в плей-офф? Если вы окажетесь в топ-4, то на предполагаемые даты матчей «ЦСКА Арена», «Мегаспорт» и Мытищи заняты...

— Это не тема, которую должны обсуждать игроки. У нас задача — побеждать, а руководство будет решать, где и как играть. Нам главное выходить и радовать болельщиков.