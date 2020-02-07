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Каспарс Даугавиньш: «Хочется быть в четверке, чтобы начинать плей-офф дома»

13:45
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Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш рассказал, следят ли хоккеисты команды за турнирной таблицей.

— Мы знаем, что там происходит, но каждый день не открываем, — цитирует Даугавиньша официальный сайт КХЛ. — Надо знать, где ты находишься, но концентрироваться, в первую очередь, на себе. На каждую игру выходим для того, чтобы выше подняться. Хочется быть в четверке, чтобы начинать плей-офф дома.

— В команде обсуждается ситуация с тем, где будет играть «Спартак» в плей-офф? Если вы окажетесь в топ-4, то на предполагаемые даты матчей «ЦСКА Арена», «Мегаспорт» и Мытищи заняты...

— Это не тема, которую должны обсуждать игроки. У нас задача — побеждать, а руководство будет решать, где и как играть. Нам главное выходить и радовать болельщиков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/02/07/465804.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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