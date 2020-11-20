Каспарайтис: «Лекавалье использовал доллары вместо туалетной бумаги? Может быть»
Бывший защитник «Ак Барса» Дарюс Каспарайтис вспомнил времена, когда выступал за казанский клуб.
— Когда вы были в «Ак Барсе», Данис Зарипов играл в четвертом звене. Каким он был тогда?
— Когда я приехал в команду, то сразу увидел, что Зарипов — талантливый игрок. Он очень хорошо держал шайбу. Он мог обыграть любого. Конечно, кроме меня, ведь он меня боялся. Я знал, что он достигнет многого. Зарипов, Зиновьев, Морозов были лидерами, — приводит слова Каспарайтиса сайт казанцев.
— Вы купили на день рождения Билялетдинову часы за 4 тысячи долларов и никто не скинулся.
— Помню, что мы хотели сделать ему подарок. Я очень уважаю его как тренера и как человека, прошел с ним многое. Но некоторые ребята были не слишком довольны им, как тренером. Так что пришлось немного попасть на деньги.
— Сейчас поддерживаете связь с кем-то из той команды?
— С Лехой Ковалевым созваниваемся. Вчера звонил по FaceTime Лехе Морозову, он сказал, что уже в кровати. Я забыл, что в Москве разница с США восемь часов и разбудил его, он не очень доволен был. Так, конечно, с ребятами всегда на связи.
— Правда ли, что Лекавалье использовал доллары вместо туалетной бумаги?
— Не думаю. Мы жили в гостинице «Мираж», там туалетная бумага была.
— Говорят, что это было на выезде в Нижнекамске.
— А, тогда может быть.
— Было что-то подобное из личного опыта?
— Помню только, что на выезде некоторые гостиницы были без штор, и днем, перед игрой, спать было просто невозможно. Я удивлялся, неужели так трудно их повесить? Особенно шокирован был условиями в Новокузнецке. Все прошли через эти времена.
— Морозов — президент КХЛ, Зарипов — капитан «Ак Барса», Брэтуэйт — тренер вратарей в Канаде. Где мы можем увидеть Каспарайтиса?
— Каспарайтис — в первую очередь, папа шестерых детей! Это самое большое достижение в моей жизни. Быть отцом и постоянно воспитывать детей — это нелегко. Конечно, хочется вернуться в хоккей: тренером или просто помогать молодым ребятам развиваться. Желание есть, пока жду, когда закончится эпидемия. И буду подключаться.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю