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Капризов — самый неудобный игрок для хоккеистов КХЛ

15:54
Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Капризов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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КХЛ предложила хоккеистам на условиях анонимности назвать самого трудного оппонента. Победителем голосования стал форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов. За него проголосовали более 12% хоккеистов.

Второе место занял финский нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен (5%). За ним следуют Вадим Шипачев (4,5%), Линус Умарк и Дмитрий Яшкин (4%).

Умарк покинул «Салават Юлаев». Капризов с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Миннесоте».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/05/06/469080.html

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