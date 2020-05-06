КХЛ предложила хоккеистам на условиях анонимности назвать самого трудного оппонента. Победителем голосования стал форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов. За него проголосовали более 12% хоккеистов.

Второе место занял финский нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен (5%). За ним следуют Вадим Шипачев (4,5%), Линус Умарк и Дмитрий Яшкин (4%).

Умарк покинул «Салават Юлаев». Капризов с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Миннесоте».